- Il problema di creare un fondo per rispondere all’emergenza europea si pone e ne discuteremo al prossimo Consiglio europeo: dobbiamo ripetere la straordinaria esperienza del Next generation. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso di una conferenza stampa al termine del Cdm. "Ma su questo ci sono Paesi favorevoli e altri no: per noi va fatta ma non sarà facile”, ha aggiunto. (Rin)