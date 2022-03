Turchia: Erdogan inaugura sui Dardanelli intitolato alla battaglia di Gallipoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha inaugurato oggi il Ponte dei Dardanelli in occasione dei 107 anni dalla battaglia di Gallipoli (o battaglia di Canakkale in turco), una delle più sanguinose della Prima guerra mondiale. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa truca “Anadolu” il ponte è stato aperto al traffico proprio in occasione dell’anniversario della battaglia navale di Gallipoli che vide la vittoria, seppur a costo di enormi perdite, delle forze dell’allora Impero Ottomano guidate dall'allora 34enne tenente colonnello Mustafa Kemal Atatürk, contro quelle britanniche e francesi, appoggiate anche dalla Russia. La battaglia di Gallipoli è considerata una degli eventi che hanno dato luogo alla nascita della Turchia moderna. Nel suo discorso, Erdogan ha sottolineato che il ponte, che collega per la prima volta l'Asia e l'Europa sullo stretto dei Dardanelli, è il ponte sospeso a campata media più lungo del mondo. “Tre dei 10 ponti a campata centrale più lunghi del mondo si trovano ora a Turchia”, ha dichiarato Erdogan affermato. "I calcoli indicano che questo progetto contribuirà con 5,3 miliardi di euro alla nostra economia nella produzione, 118.000 persone occupate e 2,4 miliardi di euro nel reddito nazionale", ha aggiunto. Erdogan ha affermato che più di 5.000 lavoratori e 740 macchine sono stati coinvolti nella costruzione del ponte, iniziata nel marzo 2017. Alla cerimonia di apertura ha partecipato anche il primo ministro sudcoreano Kim Boo-kyum. Realizzato a forme di un proiettile di artiglieria in omaggio alla storica battaglia, il ponte raggiunge un’altezza massima sulle guglie di 318 metri, mentre l’arco è di due chilometri per una lunghezza totale di 4,6 chilometri.(Res)