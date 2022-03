Spagna-Marocco: per il governo di Madrid oggi inizia nuova fase nelle relazioni tra due Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi "cominciamo una nuova tappa nella relazione con il Marocco basata sul rispetto reciproco, il rispetto degli accordi, l'assenza di azioni unilaterali, la trasparenza e la comunicazione permanente". Lo riferisce un comunicato diramato dal governo di Madrid a firma del premier Pedro Sanchez. Nella nota si legge che la nuova tappa della relazione si svilupperà nel quadro di "una tabella di marcia chiara e ambiziosa" per "garantire la stabilità, la sovranità, l'integrità territoriale e la prosperità dei nostri due paesi". Il governo di Madrid ha anche ribadito la determinazione dei due paesi ad "affrontare insieme le sfide comuni, in particolare la cooperazione nella gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo e nell'Atlantico, agendo sempre in uno spirito di piena cooperazione, e a ripristinare la piena normalità nella circolazione delle persone e delle merci, a beneficio dei nostri popoli". Nell'estate del 2018, Rabat ha chiuso unilateralmente la frontiera commerciale tra Melilla e il Marocco, mentre alla fine del 2019 ha scelto di rafforzare i controlli contro il contrabbando al confine con Ceuta. Secondo fonti governative consultate dall'agenzia di stampa "Europa Press", il ministro degli Esteri, Jose Manuel Albares, si recherà a Rabat prima del 2 aprile, mentre il viaggio del presidente del governo, Pedro Sanchez avrà luogo in una data successiva". Il premier spagnolo aveva inviato una lettera al re Mohamed VI in cui, secondo un comunicato pubblicato dalla casa reale marocchina, Sanchez afferma che la Spagna "considera l'iniziativa marocchina d'autonomia sul Sahara occidentale presentata nel 2007 "come la base più seria, credibile e realistica per la risoluzione di questa controversia". Nelle ultime settimane il governo di Madrid ha insistito nell'impegno per una soluzione politica per il Sahara occidentale reciprocamente accettabile per le parti sostenendo in questo senso il lavoro del nuovo inviato dell'Onu per il Sahara, Staffan de Mistura. Nella sua lettera, Sanchez primo riconosce "l'importanza della questione del Sahara per il Marocco" e sottolinea "gli sforzi seri e credibili del Marocco nel quadro delle Nazioni Unite per trovare una soluzione reciprocamente accettabile". (Spm)