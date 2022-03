Ecuador: insegnanti protestano per aumenti salariali approvati dal parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione nazionale degli educatori dell'Ecuador (Une), principale sindacato degli insegnanti del Paese ha convocato diverse manifestazioni per rivendicare l'applicazione della riforma della scuola (Legge organica dell'Educazione interculturale, Loei) che prevede, tra le altre cose, un aumento di salario per i docenti. Il governo infatti ha fatto sapere di non essere in grado di adeguare immediatamente i salari degli insegnanti così come previsto dalla legge. "Abbiamo valutato la riforma ricevuta ieri dall'Assemblea nazionale. Questa ha un impatto sul bilancio per circa 500 milioni di dollari l'anno. L'Esecutivo non ha ricevuto richiesta di disponibilità finanziaria prima dell'approvazione della proposta", ha dichiarazione del governo in una nota a firma del presidente Guillermo Lasso, che si impegna tuttavia ad "aumentare progressivamente gli stipendi degli insegnanti, rispettando la legge", conclude. L'Une ha risposto facendo sapere che continuerà con le proteste, sostenute dal Fronte Unitario dei Lavoratori (Fut). Gli insegnanti affermano che la parità salariale approvata dal parlamento deve essere rispettata. "Finché ciò non accadrà, le mobilitazioni continueranno". "Se Lasso non si adegua "non escludiamo una richiesta di impeachment per inadempimento", aggiungono i sindacati. (Brb)