Difesa: Guerini, relazione transatlantica è asse privilegiato

- Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha incontrato nel primo pomeriggio Carlos del Toro, segretario della Marina degli Stati Uniti, per fare il punto sulla situazione in Ucraina e sulla partnership strategica tra i due Paesi nel settore navale e nella cooperazione industriale. Lo rende noto il ministero della Difesa in un comunicato. Immediato lo scambio di considerazioni sulla situazione in Ucraina che ha evidenziato valutazioni comuni relativa all’invasione dell’Ucraina e sulle azioni perpetrate da Putin ai danni del popolo ucraino. “Tutti noi lavoriamo per la fine dei bombardamenti russi e incoraggiamo una soluzione diplomatica. Ciò che sta avvenendo ci mette di fronte a sfide inedite dal punto di vista della sicurezza”, ha affermato il ministro Guerini. “L’Italia - ha proseguito - è fortemente impegnata e determinata a lavorare per supportare le decisioni assunte in seno all’Alleanza Atlantica”. E’ stato ricordato che lo scorso 25 febbraio il governo italiano ha approvato una serie di disposizioni urgenti, che hanno incluso l’attivazione di misure relative al rafforzamento della postura militare e della postura di deterrenza della Nato, con la previsione di proseguire nell’impegno della Difesa italiana nell’ambito dei dispositivi Nato di presenza avanzata in Lettonia (eFP), di Air Policing in Romania e di sorveglianza navale nell’area sud dell’Alleanza. (segue) (Com)