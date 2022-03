Difesa: Guerini, relazione transatlantica è asse privilegiato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Come altri Paesi alleati hanno fatto, l’Italia ha garantito il supporto alle autorità governative ucraine anche attraverso l’invio di mezzi e materiali d’armamento. “Stiamo aiutando l’Ucraina e continueremo a farlo”, ha dichiarato Guerini. E’ stato fatto il punto relativamente alla cooperazione navale tra i due Paesi, precisando che la Difesa italiana, specificatamente per la parte navale, oltre agli assetti già presenti nella Standing Naval Force, ha fornito Nave Vulcano come integrazione alla Snmg2. Nave Garibaldi, attualmente impegnata nella esercitazione Cold Response 22 nelle acque norvegesi, è pronta ad assumere il ruolo di flagship del Nato Amphibious Task Group. “Queste sono le prime misure che abbiamo assunto per contribuire all’innalzamento della postura di deterrenza dell’Alleanza atlantica, chiaramente abbiamo assunto ulteriori decisioni in relazione all’innalzamento prontezza, con l’approntamento dei nostri assetti per le Vjtf”, ha precisato il ministro Guerini. “Stiamo con tutti i paesi dell’Alleanza dando il nostro contributo a rafforzare la nostra postura di deterrenza”, ha detto ancora. Il ministro ha poi sottolineato i possibili riverberi che la situazione in Ucraina potrebbe produrre in altre aree geografiche, nei Balcani occidentali e in Africa. (segue) (Com)