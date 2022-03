Difesa: Guerini, relazione transatlantica è asse privilegiato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- “Il Mediterraneo è per noi centrale, è un luogo privilegiato per i nostri interessi nazionali di sicurezza e non solo. Il nostro strumento militare è fortemente proiettato sull’area del Mediterraneo Allargato, non solo in mare ma anche nelle aree che sul mare si affacciano, dal Medio oriente fino al Nord Africa”, ha puntualizzato, specificando come, in questo senso, lo sforzo della Marina militare è molto importante e concentrato in questa direzione. “Le nostre unità navali partecipano a missioni di presenza e sorveglianza a carattere nazionale, Nato e dell’Unione Europea. Sono presenti dal Golfo di Guinea, dove collaborano con quelle della Marina statunitense, all’Oceano Indiano dove c’è massima cooperazione nella Combined Task Force 150, fino al Mediterraneo”. In questa area che è il fronte sud della Nato il “nostro sforzo è importante, senza comunque perdere di vista l’importanza strategica di scenari quali quello Artico e i mari settentrionali, che sono fondamentali per l’Alleanza”. “Uno dei punti in cui questa nostra collaborazione può ulteriormente crescere è quello del ruolo delle nostre portaerei nella cooperazione bilaterale e multilaterale a livello strategico, in particolare tra le nazioni che operano da bordo con velivoli di quinta generazione F35B” ha dichiarato il Ministro Guerini. A tale riguardo, la recente esercitazione Neptune Strike svolta nel Mediterraneo, ha evidenziato le potenzialità esprimibili dagli assetti, dando un chiaro segnale di forte deterrenza nei confronti della Russia. Sotto il profilo della crescita e degli investimenti per rispondere alle esigenze capacitive della Forza Armata, il ministro ha affermato che “stiamo lavorando per sviluppare programmi di investimenti importanti anche per la Marina”. “Siamo interessati a proseguire nell’acquisizione di nuove capacità strategiche nei settori della Ballistic Missile Defence e del Deep Strike”, ha precisato. “In questi anni - ha aggiunto - abbiamo realizzato una sensibile crescita negli investimenti che deve continuare anche nei prossimi anni per metterci in linea con gli impegni assunti nell’ambito dell’Alleanza”. Il ministro ha poi ringraziato gli Stati Uniti per il supporto tecnico operativo dato alla Marina militare per sviluppare le capacità di integrazione del velivolo F35b sulla portaerei Cavour. “Per noi è importante non solo perché raggiungiamo un traguardo ma anche perché è un’ulteriore responsabilità nel continuare a lavorare ed investire in questa direzione, che rafforza la nostra interoperabilità insieme ad altri Paesi alleati su una piattaforma importante e strategica”, ha concluso. (Com)