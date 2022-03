Bolivia: Evo Morales rifiuta risarcimento per esclusione da elezioni 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente della Bolivia, Evo Morales, ha dichiarato che non intende avvalersi di nessun risarcimento per essere stato escluso ingiustamente dalla candidatura al Senato nelle elezioni del 2020. "Non abbiamo mai chiesto un risarcimento per l'inabilitazione incostituzionale della nostra candidatura come senatore per la provincia di Cochabamba", ha dichiarato Morales attraverso un messaggio pubblicato venerdì sulle sue reti social. "Siamo sorpresi che il Tribunale costituzionale emetta solo adesso una sentenza che abbiamo sempre ritenuto dovesse ratificare il nostro diritto alla candidatura", ha aggiunto. "Nel 2020 la destra golpista impedì la nostra candidatura e cercò di proscrivere il Mas, la sentenza dimostra che all'epoca un tribunale elettorale ed un tribunale di garanzia agirono politicamente", conclude il messaggio. (segue) (Brb)