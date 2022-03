Bolivia: Evo Morales rifiuta risarcimento per esclusione da elezioni 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte Costituzionale ha infatti stabilito che il Tribunale supremo elettorale della Bolivia (Tse) non aveva il diritto di escludere Morales dalla candidatura al Senato riconoscendo al leader del Mas anche il diritto di esigere un risarcimento per il danno ricevuto. Il 20 febbraio del 2020, il Tse decideva di non autorizzare la candidatura di Morales, tra le altre cose perché non residente nella circoscrizione elettorale per cui si candidava. Incalzato da una dura crisi politica e sociale legata a presunti brogli nelle elezioni che lo avevano confermato presidente, Morales aveva abbandonato il potere e il Paese pochi mesi prima, riparando prima in Messico poi in Argentina. Il "cocalero" aveva quindi presentato un ricorso, respinto a settembre dello stesso anno. L'alta corte, che ha riconosciuto come incostituzionali i motivi esibiti dal Tse, ha quindi stabilito che Morales può aspirare a un risarcimento economico, in una somma da definirsi tenendo conto del "danno emergente e del lucro cessante". La sentenza è stata emessa a maggio del 2021 ma resa nota solo in queste ore. (segue) (Brb)