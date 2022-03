Energia: accolte norme Giorgetti per controllo esportazioni materie prime verso stati extra Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state accolte nel decreto Energia anche le norme proposte dal ministro Giancarlo Giorgetti che prevedono il controllo delle esportazioni verso paesi extracomunitari di materie prime strategiche delle filiere produttive. Lo rende noto il Mise, sottolineando che si fa riferimento a prodotti momentaneamente carenti per la salvaguardia degli interessi strategici nazionali. Per queste esportazioni le aziende devono notificare al Mise e agli Esteri almeno 10 giorni prima l’avvio delle operazioni elenco e destinazione dei prodotti. L’esportazione può avvenire previa autorizzazione Pcdm entro tempi previsti. Sono previste sanzioni amministrative per inottemperanti (30 per cento del valore dell’operazione e comunque non inferiore a 100mila euro per ogni operazione). L’elenco delle materie prime strategiche viene definito con un Dpcm Misura in vigore fino al 31/07/22. (Rin)