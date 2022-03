Milano: nella chiesa di via Meda un abbraccio tra Italia e Ucraina, padre Krupa, mi sento fratello tra fratelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle 19 tutte le chiese di Milano hanno suonato le campane in segno di solidarietà con il popolo ucraino e per le vittime del Covid, ma in una chiesa in particolare, in via Meda 50, questa cerimonia ha assunto un significato particolare. È la chiesa dei Santi Giacomo e Giovanni, punto di riferimento della comunità ucraina milanese. Qui il Vicario generale, monsignor Franco Agnesi ha incontrato padre Igor Krupa, cappellano dei fedeli ucraini cattolici di rito bizzantino. “La nostra Diocesi ha scelto di segnare questa giornata in cui le chiese europee hanno chiesto di pregare per le vittime del covid, ma anche per le vittime della guerra in Ucraina: abbiamo scelto questo segno semplice di suonare le campane alle sette della sera e di radunarsi in preghiera. L'arcivescovo sta seguendo una via crucis nella zona io sono venuto qui a rappresentarlo proprio per esprimere loro, da una parte la vicinanza e la solidarietà, ma anche l'incoraggiamento a compiere quel bene che stanno facendo e non soccombere alla logica della violenza, Noi cerchiamo di vincere il male con il bene". “Il mio cuore è a casa, dove so o nato, cresciuto dove ho fatto i primi cammino come sacerdote: il mio cuore è con la mia terra con le persone che mi hanno dato la vita e che, grazie a Dio, stanno bene”, ha detto padre Krupa. “Noi – ha proseguito riferendosi alla solidarietà che hanno espresso i tanti cittadini milanesi che sono arrivati in via meda per chiedere cosa potessero fare per aiutare – siamo abituati che la chiesa è un luogo di preghiera, ma qui”, ha proseguito indicando i tanti scatoloni dei prodotti raccolti per invitare in Ucraina “abbiamo segni di solidarietà e generosità delle persone. Questa è diventata più che una parrocchia, qui viene gente per dimostrare la propria vicinanza e affetto. Vengono famiglie a chiedere se possono accogliere persone che scappano dalla guerra e questa è una cosa bellissima”. Dopo il suono delle campane si è tenuto un momento di preghiera congiunto al termine del quale c'è stato un abbraccio tra padre Krupa e monsignor Agnesi. “Per me questo abbraccio ha significato tantissimo – ha detto padre Krupa al termine del momento di preghiera - mi sono sentito fratello fra i fratelli, per questo vi chiedo che continuate a pregare per sostenere un popolo che cerca di essere libero, che scappa”. “In questo momento ci sono sicuramente bimbi che non hanno da mangiare, mamme disperate, vi chiedo di continuare a pregare nelle vostre chiese”, ha concluso non riuscendo a trattenere le lacrime. (Rem)