Cile: ministro Finanze, pronte risorse per stabilizzare prezzo combustibili

- Il ministro delle Finanze del Cile, Mario Marcel, ha dichiarato che il governo è disposto a iniettare "un volume importante di risorse" al Fondo di stabilizzazione del prezzo dei combustibili per evitare aumenti bruschi a causa dello scenario globale. "Quello che faremo è iniettare un volume importante di risorse affinché il meccanismo di stabilizzazione funzioni altrimenti non potremo ammortizzare futuri aumenti", ha dichiarato Marcel in un'intervista rilasciata a radio "Tele13". Il neo ministro ed ex presidente della Banca centrale ha quindi ribadito la sua preoccupazione per le forti pressioni inflazionarie che provengono dal contesto globale e non ha escluso che vengano adottate ulteriori misure per combattere l'aumento dei prezzi di prodotti essenziali come il pane. "Dobbiamo concentrarci nel combattere l'inflazione e che gli stipendi delle persone siano in grado di compensare gli aumenti", ha aggiunto. (segue) (Abu)