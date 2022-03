© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- L’assessore al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa, Valentina Corrado partecipa alla conferenza “I borghi del Lazio: nuovi scenari per il turismo a misura d’uomo”.Napoli, in occasione della Borsa Mediterranea del Turismo, presso la Sala Tirreno – pad. 6 del quartiere fieristico della Mostra D'Oltremare in Viale John Fitzgerald Kennedy, 54 (ore 12) (segue) (Rer)