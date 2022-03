Energia: Mims su dl, per autotrasporto 560 milioni e riduzione accise e Iva su carburanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l’autotrasporto sono stati stanziati 560 milioni di euro oltre le riduzioni accise e Iva previste sui prezzi carburanti. Lo scrive su Twitter il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili. Il ministro Giovannini - si legge sempre in un tweet - esprime “soddisfazione per pacchetto di misure a sostegno delle imprese di autotrasporto e costruzioni per mitigare il peso economico causato dall’aumento dei prezzi di carburanti, energia e materiali”. “Si conferma - aggiunge - l’attenzione governo per settori in sofferenza”. (Rin)