- Gli Stati Uniti d'America restano preoccupati dalla possibilità che la Cina possa fornire armi alla Russia nel contesto dell'invasione in corso in Ucraina. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki, precisando che nel viaggio in Europa in programma per la prossima settimana il presidente Joe Biden parlerà "dell'allineamento" fra Mosca e Pechino con i partner del vecchio continente.(Nys)