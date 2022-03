© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le risorse per iniziare il decreto taglia prezzi in “gran parte non sono finanziate dal bilancio pubblico ma dalle aziende del comparto energetico: tassiamo una parte degli straordinari profitti che i produttori stanno facendo e redistribuiamo queste risorse a famiglie e imprese”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso di una conferenza stampa al termine del Cdm. (Rin)