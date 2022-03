Tunisia: Fitch declassa il rating sovrano del paese a Ccc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di rating Fitch ha declassato il rating sovrano della Tunisia a CCC con Outlook negativo. Lo ha reso noto la Banca centrale in un comunicato stampa, secondo cui il comitato di rating di Fitch ha deciso di allinearsi alle misure prese in precedenza da Moody's che a ottobre scorso aveva declassato il rating del Paese nordafricano da B3 a Caa1, mantenendo un Outlook negativo. Il motivo principale della decisione assunta da Fitch sono i crescenti rischi legati alla liquidità del dinaro tunisino e della valuta estera a causa del ritardo dalle autorità tunisine nel concludere un programma con il Fondo monetario internazionale (Fmi). Fitch ha anche messo in guardia dalle pressioni causate dall'aumento di prezzi internazionali sul bilancio pubblico tunisino e le sfide che le autorità monetarie dovranno affrontare in un contesto inflazionistico.(Tut)