Governo: bozza decreto, ridefinizione golden power, strategici difesa, cloud e 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali costituiscono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G. E’ quanto prevede il decreto legge al vaglio del Consiglio dei ministri, che ridefinisce tra l'altro i poteri speciali in materia di difesa e sicurezza nazionale. “Ulteriori beni, rapporti, attività e tecnologie rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica, inclusi quelli relativi alla tecnologia cloud, possono essere individuati con uno o più decreti del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro per lo sviluppo economico, il ministro dell’interno, il ministro della difesa, il ministro per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, il ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominato, e con gli altri ministri competenti per settore, e sentita l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale”, si legge ancora nella bozza.(Rin)