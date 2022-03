Messico: Lopez Obrador, nuovo aeroporto Santa Lucia avrà anche "taxi aereo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, ha detto che il nuovo Aeroporto internazionale Felipe Angeles (Aifa), che verrà inaugurato lunedì prossimo, offrirà anche un servizio taxi. "Per chi avrà soldi, ci saranno anche viaggi fino in aeroporto in elicottero, taxi aereo. Verranno portati fin quasi al loro appartamento", ha detto Lopez Obrador nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. Il ministro della Difesa, Luis Cresencio Sandoval, ha spiegato che già tre imprese sono pronte a offrire un servizio che verrà svolto senza interferire con decolli e atterraggi dei normali voli di linea. Al momento le compagnie dispongono ciascuno di due elicotteri. (segue) (Mec)