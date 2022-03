Messico: Lopez Obrador, nuovo aeroporto Santa Lucia avrà anche "taxi aereo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ricavato sulla vecchia base aerea militare di Santa Lucia, nel stato centrale di Messico, l'aeroporto internazionale Felipe Angeles è uno dei tre scali sul quale verrà distribuito il traffico aereo della capitale messicana. Una rete cui si aggiungono l'Aeroporto internazionale di Toluca e l'Aeroporto internazionale di Città del Messico (Aicm), pensata in sostituzione del Nuovo aeroporto internazionale di Città del Messico (Naim), opera voluta dall'ex presidente Enrique Pena Nieto e i cui lavori, già in avanzato stato di realizzazione, sono stati fermati da Lopez Obrador dopo averne denunciato costi eccessivi e ricadute negative sull'ambiente. Una decisione corroborata da una "consultazione popolare" molto discussa, e che ha a lungo sollevato critiche sulla possibile creazione di un clima negativo per gli affari. L'Aifa, la cui costruzione è stata a carico del ministero della Difesa, si estende su oltre 1.530 ettari. Nella fase iniziale dovrebbe sopportare un traffico iniziale di 19,5 milioni di passeggeri l'anno. (segue) (Mec)