Cile: Boric invia progetto legge su adesione a Accordo di Escazu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Cile, Gabriel Boric, ha firmato una disegno di legge per far aderire il Paese all'Accordo di Escazu, strumento regionale per la protezione e la giustizia ambientale. "Questo accordo rappresenta una svolta nel cammino verso una nuova relazione tra lo Stato e i suoi abitanti in materia ambientale e richiede l'appoggio di tutti", ha dichiarato Boric dopo aver firmato il progetto che verrà inviato alle camere per essere discusso "con urgenza". "Abbiamo tardato più del dovuto nel firmare questo accordo (...) oggi correggiamo questa rotta e per questo rivolgo un appello al parlamento affinché abbia il coraggio di approvare la legge rapidamente, perché le vite non possono aspettare, ha aggiunto, sottolineando che si tratta del primo accordo vincolante al mondo riguardo la protezione dei difensori del medio ambiente in una regione dove questa lotta è costata molte vite". (segue) (Abu)