Ucraina: ministero Difesa russo, al 2014 allestita rete di 30 laboratori biologici finanziati da Usa

- Dal 2014 nel territorio dell'Ucraina, con l’assistenza finanziaria e organizzativa degli Stati Uniti, è stata dispiegata una rete di oltre 30 laboratori biologici, impegnati in lavori di ricerca sullo studio di malattie letali, in particolare agenti patogeni e virus estremamente pericolosi. È quanto si legge in un non paper diramato dal ministero della Difesa russo, secondo cui tali attività si svolsero su ordine della direzione del dipartimento della Difesa degli Stati Uniti per la riduzione delle minacce alla difesa (Dtra). Le attività, si legge nel non paper, si sono concentrate sul monitoraggio della situazione biologica nelle presunte aree dello spiegamento dei contingenti militari dei Paesi membri della Nato; sulla raccolta e l’invio negli Stati Uniti dei ceppi di microrganismi pericolosi; sull’attività di ricerca per lo studio dei potenziali agenti di armi biologiche. Nel documento ci si concentra in particolare sul “progetto con il nome in codice UP-4. Lo scopo di questo studio era di identificare le malattie degli uccelli che rappresentano il maggior pericolo per l’uomo e hanno il massimo potenziale per destabilizzare la situazione epidemiologica in una particolare regione in tempi molto limitati”, si legge nel non paper. L’attività biologica militare degli Stati Uniti in Ucraina, conclude il ministero della Difesa russo, viola la Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, della produzione e dello stoccaggio di armi biologiche e tossiche ed è una minaccia diretta alla sicurezza biologica non solo della Russia, ma anche degli stati dell’Europa centrale e orientale. (Res)