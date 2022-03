Ucraina: Maggioni (Lega), Iniziativa centro europea (Ince) per la diplomazia e la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta oggi una riunione informale della delegazione parlamentare italiana presso l'Iniziativa centro europea (Ince). Lo dichiara il deputato della Lega Marco Maggioni, presidente della delegazione presso l'assemblea parlamentare dell'Ince. "Al centro del dibattito gli impatti del conflitto in Ucraina e i possibili spazi di azione della componente parlamentare, che si affianca a quella governativa. Si è convenuto di esprimere piena condivisione alla proposta della Bulgaria (Presidenza di turno) di sospensione della Bielorussia, pur con il mantenimento di un canale di dialogo per sostenere la diplomazia", ha detto Maggioni. La delegazione italiana, infatti, intende "promuovere e sostenere qualsiasi iniziativa parlamentare utile a valorizzare il ruolo di mediazione e cooperazione perché si arrivi alla pace in Ucraina".(Res)