Carburanti: Spena (FI), aiuti a pesca necessari di fronte a boom costi

18 ottobre 2021

- Maria Spena, deputata di Forza Italia e vicepresidente della commissione Agricoltura della Camera, dichiara: "Venti milioni di euro alla filiera della pesca e dell'acquacoltura previsti dopo l'intesa raggiunta in Conferenza Stato - Regioni. Un contributo significativo per il comparto ittico alle prese con le conseguenze del caro gasolio che è stato all'origine della protesta della scorsa settimana dei pescherecci. Un plauso al ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed in particolare all'impegno del sottosegretario Francesco Battistoni che testimonia la sensibilità di Forza Italia verso questa categoria". La parlamentare aggiunge in una nota: "Questo provvedimento arriva mentre apprendiamo che nelle bozze del decreto legge taglia prezzi dovrebbe essere riconosciuto un credito di imposta pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante alle imprese della pesca. Si tratta di misure necessarie per impedire che un comparto fondamentale per l'economia nazionale subisca ulteriormente i contraccolpi della crisi energetica in corso". (Com)