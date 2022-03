Libano-Ucraina: leader di Hezbollah nega invio combattenti a sostegno Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del movimento sciita libanese Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha negato la presenza di combattenti del gruppo al fianco della Russia in Ucraina. In un discorso trasmesso dall’emittente libanese “Al Mayadeen”, Nasrallah ha dichiarato: "Nessuno di Hezbollah, né un combattente né un esperto, è andato in questa arena o in nessuna delle arene di queste guerre". La scorsa settimana, il presidente russo Vladimir Putin ha dato il via libera a un massimo di 16.000 volontari provenienti dal Medio Oriente da schierare insieme ai ribelli sostenuti dalla Russia per combattere in Ucraina.(Lib)