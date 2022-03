Pnrr: Agenas pubblica avviso per piattaforma nazionale di telemedicina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito delle decisioni del Comitato interministeriale per la Transizione digitale del 15 dicembre 2021, Agenas, in qualità di soggetto attuatore per la progettazione, la realizzazione e la gestione dei Servizi abilitanti della Piattaforma nazionale di telemedicina, nell’ambito del Pnrr (missione 6 componente 1 sub-investimento 1.2.3 telemedicina), avvia un’indagine finalizzata ad acquisire proposte da parte di operatori economici, adeguatamente qualificati e in possesso di requisiti idonei ai sensi di legge. L’iniziativa - si legge sul portale di Agenas - nasce dall’esigenza di colmare il divario tra le disparità territoriali e offrire maggiore integrazione tra i servizi sanitari regionali e le piattaforme nazionali attraverso soluzioni innovative. (segue) (Rin)