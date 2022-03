© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proposte dovranno avere ad oggetto la progettazione, la realizzazione e la gestione dei Servizi abilitanti della Piattaforma nazionale di telemedicina come da scheda di intervento e dovranno essere inviate via Pec all’indirizzo: ppptelemedicina@pec.agenas.it Il termine per la presentazione delle proposte è fissato entro le 12 del 18 maggio 2022. (Rin)