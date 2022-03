Roma: sgomberato immobile confiscato al clan Senese e affidato alla Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Era già stato confiscato al clan Senese, nota famiglia criminale romana, ma nonostante i sigilli, l’immobile era stato occupato abusivamente da una donna appartenente alla stessa famiglia malavitosa. La confisca della struttura in questione, è legato ad un procedimento penale del 2005 legato proprio alle attività del clan senese. Questa mattina, rispettando un piano di intervento voluto dal prefetto di Roma Matteo Piantedosi, i carabinieri sono arrivati in via della stazione di Ciampino al civico 42 per liberare nuovamente l’immobile. In questa circostanza, però, è stato immediatamente affidato alla regione Lazio perché lo reimpieghi in tempi brevi e per finalità sociali. Un bene frutto di attività illecita, diventa così un simbolo della legalità. (Rer)