Ucraina: Grandi (Unhcr), aiuti umanitari sono vitali ma non possono ferma la paura

- Gli aiuti umanitari in arrivo in Ucraina sono "vitali" ma solo lo stop alla guerra può placare la paura che spinge la popolazione alla fuga. Lo ha detto l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi. "I volontari stanno facendo tutto quanto in loro potere in Ucraina per raggiungere le persone bisognose, spesso in circostanze pericolose. La gente per continua a scappare perché impaurita dalle bimbe, dagli attacchi aerei e dalla distruzione indiscriminata", ha scritto Grandi in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "Gli aiuti sono vitali ma non possono fermare la paura", obiettivo che si può raggiungere solo fermando la guerra", ha insistito. (Res)