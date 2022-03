Energia: Ev, in dl governo non ha coraggio di tagliare extra profitti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci aspettavamo - continuano gli ecologisti - una norma che sbloccasse i 150 Gw di impianti da energia rinnovabili le cui autorizzazioni sono ferme, ma niente: la miopia del governo vuole condannare il futuro energetico dell'Italia alla Russia, ai Sauditi e ai libici. Eni negli ultimi 4 mesi 2021 ha realizzato un utile del +3870 per cento con 2 miliardi in pù rispetto al 2020, c'è chi guadagna miliardi e chi piange perché non ha i soldi per accendere il riscaldamento come tante famiglie italiane. Il governo Draghi sta creando una voragine di debito pubblico facendo pagare i costi dei vari dl energia agli italiani e non prendendo i soldi da chi ha speculato sull'aumento dei prezzi, ma se sono una truffa come, ha detto Cingolani, perché salvare chi ha truffato e far pagare i costi del caro gas e carburante agli italiani?", concludono Bonelli ed Evi. (Com)