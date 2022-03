Russia: giornalista Ovsyannikova, rischio fino a 15 anni di carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marina Ovsyannikova, la giornalista che ha esibito un cartellone contro la guerra in Ucraina durante un telegiornale sulla televisione di Stato russa, ha dichiarato che rischia 15 anni di prigione. La prima sentenza che ho avuto riguardava solo un video pubblicato sul mio profilo Facebook, "il mio intervento in diretta non è ancora stato giudicato", ha detto la giornalista all'emittente televisiva francese "BfmTv". "Non potevo più restare senza dire niente", ha aggiunto Ovsyannikova, ricordando alcuni episodi accaduti in Russia, dall'avvelenamento dell'oppositore Aleksej Navalnyj, al blocco dei media indipendenti, all'attacco all'Ucraina, che è stato "l'apoteosi". (Frp)