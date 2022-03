Parma 2022: Calenda, con Dario Costi sindaco per città che non sia merce di scambio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- Il leader di Azione, Carlo Calenda, era oggi a Parma "per mettere in moto una campagna elettorale diretta dove diremo quello che serve in modo chiaro, semplice e sintetico", spiega su Twitter. "Questa città ha bisogno di una persona seria che si occupi di essa e che non la usi come merce di scambio per altro. Azione per Dario Costi sindaco", conclude. (Rin)