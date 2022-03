Ucraina: colloquio Zelensky-Michel, focus su percorso di adesione all’Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. I due hanno discusso “l'ulteriore sostegno all’Ucraina nel contrasto all’aggressione della Federazione Russa, il rafforzamento della coalizione contro la guerra, le prospettive per il ripristino della pace in Ucraina”. “Un’attenzione particolare è stata rivolta al nostro percorso in direzione dell’adesione all’Unione europea”, ha scritto Zelensky in un messaggio su Twitter. (Kiu)