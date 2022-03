Libano-Israele: Aoun discute con premier e presidente parlamento proposta Usa su confini marittimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato del Libano, Michel Aoun ha incontrato oggi il premier Najib Miqati e il presidente del parlamento Nabih Berri per discutere la proposta del mediatore statunitense, Amos Hochstein, sulla delimitazione del confine marittimo nel Libano meridionale con Israele. Secondo quanto riferisce una nota della presidenza libanese, le tre cariche dello Stato hanno invitato gli Stati Uniti a continuare i loro sforzi per finalizzare i negoziati sulla delimitazione dei confini marittimi tra Libano e Israele, in conformità con l'accordo quadro, in modo da preservare l'interesse supremo e la stabilità del Paese nella regione. Aoun, Miqati e Berri hanno sottolineato che questo fascicolo ha la priorità a livello nazionale e deve essere tenuto lontano da controversie e inutili polemiche. (segue) (Lib)