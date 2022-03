Libano-Israele: Aoun discute con premier e presidente parlamento proposta Usa su confini marittimi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hochstein si è recato a Beirut dal 9 al 10 febbraio per cercare di sbloccare i negoziati sui confini marittimi tra Libano e Israele. L’inviato Usa ha annunciato che l'area contesa tra il Libano e il suo vicino israeliano copre gli 860 chilometri quadrati situati tra la linea 1, ufficialmente rivendicata da Israele, e la linea 23 rivendicata da Beirut alle Nazioni Unite nel 2011. Il presidente Aoun aveva formato una commissione per elaborare la risposta libanese alla proposta di Hochstein. Questa commissione si è riunita più volte lontano dai media. I negoziati tra Libano e Israele sul percorso del confine marittimo sono interrotti dal dicembre 2020. Diversi gruppi di opposizione, e alcuni alti ufficiali dell'esercito libanese, accusano le autorità di rinunciare ai diritti del Libano in materia, accettando di rivedere al ribasso le proprie ambizioni. (Lib)