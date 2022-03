Usa-Cina: Casa Bianca, Biden "descrive" a Xi "conseguenze" in caso di aiuto alla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha "descritto" all'omologo cinese, Xi Jinping, "le conseguenze" del possibile aiuto che Pechino potrebbe dare alla Russia, impegnata "a condurre brutali attacchi contro le città e la popolazione ucraina". Lo riferisce la Casa Bianca dando conto della conversazione telefonica tenuta in giornata. Il presidente "ha illustrato gli sforzi compiuti per prevenire e quindi rispondere all'invasione" ordinata da Mosca, "anche imponendo costi alla Russia". Al tempo stesso, prosegue la nota, Biden ha "descritto le implicazioni e le conseguenze" possibili nel caso in cui la Cina dovesse fornire "supporto materiale alla Russia", proprio mentre questa "sferra attacchi brutali contro città e civili ucraini". (Nys)