Energia: Boccardi (FI), bene rateizzare bollette ma su consumi reali

- La possibilità per le imprese di rateizzare le bollette di luce e gas di maggio e giugno fino a 24 rate mensili, ipotizzata nella bozza del dl Ucraina, è senz'altro positiva, ma la bolletta deve riportare i consumi reali e non quelli presunti. Lo afferma Michele Boccardi, senatore di Forza Italia. “Molte imprese - prosegue - riferiscono che stanno pagando bollette per consumi non effettuati, ma basate su consumi 'storici', quindi parametrati agli anni passati quando il consumo di energia era maggiore perché non era ancora scoppiata la crisi economica dovuta alla pandemia”.” Se fosse confermato, sarebbe peggio di una speculazione, ma un vero e proprio raggiro", conclude. (Rin)