Sicurezza: bozza decreto, diversificare acquisti antivirus da quelli russi

- Giro di vite sui software per la sicurezza legati alla Russia. Come si legge nella bozza del decreto ora al vaglio del Cdm al fine di prevenire pregiudizi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche derivanti dal rischio che le aziende produttrici di prodotti e servizi tecnologici di sicurezza informatica legate alla Federazione Russa non siano in grado di fornire servizi e aggiornamenti ai propri prodotti le medesime amministrazioni procedono tempestivamente alla diversificazione dei prodotti in uso. (Rin)