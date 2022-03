Brasile-Italia: terminata visita ufficiale del sottosegretario Di Stefano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colloqui sono stati incentrati sulla ripresa economica del Brasile dopo la pandemia e sulle prospettive future per l’economia brasiliana, aspetti “confortanti per il buon andamento dei nostri investimenti nel Paese”, ha dichiarato il Sottosegretario. Nelle sue parole, la principale sfida attuale è “far fronte all’impatto economico della guerra in Ucraina, che rischia di “minacciare l’importazione di fertilizzanti e quindi la produzione agricola brasiliana”, con pesanti ricadute sulla “stabilità alimentare globale”. Il sottosegretario Di Stefano ha, pertanto, assicurato ai propri interlocutori il sostegno italiano nella ricerca di una rapida soluzione al problema. (segue) (Com)