Brasile-Italia: terminata visita ufficiale del sottosegretario Di Stefano (3)

- L'Italia è l’ottavo Paese investitore al mondo in Brasile, con uno stock di investimenti pari a circa 14 miliardi di euro, destinati soprattutto ai settori dell’automotive, delle telecomunicazioni, della produzione e distribuzione di elettricità. Grazie ai “programmi di riforma e modernizzazione economica attualmente in corso in Brasile, le nostre imprese potranno essere sempre più attive nell'economia brasiliana", ha affermato il sottosegretario, facendo stato, a tale scopo, dell’attivazione di una “piattaforma bilaterale di dialogo ad alto livello tra i principali attori economici dei due Paesi”. (segue) (Com)