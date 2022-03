Brasile-Italia: terminata visita ufficiale del sottosegretario Di Stefano (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario ha sollecitato le imprese locali ad investire maggiormente in Italia e le imprese italiane “ad attivare nuove partnership con le imprese brasiliane” visti i “rapporti economici strettissimi, favoriti anche dall’affinità storica tra il popolo italiano e quello brasiliano”. “L’espansione all’estero delle nostre imprese è sempre benvenuta quando non danneggia l’occupazione in Italia, creando, invece, valore aggiunto e benefici anche per il nostro sistema”, ha dichiarato il Sottosegretario Di Stefano. “È proprio questo il senso dell’azione di diplomazia economica in cui credo e che ho portato avanti in questi anni”, ha concluso. (Com)