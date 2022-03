Infrastrutture: Mugnai-D'Ettore-Vietina (CI), sorpresi da risposta governo, su ex Tiberina 3bis si segua nostro odg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Un lavoro prezioso e insostituibile nelle moderne democrazie, che Agenzia Nova porta avanti con orgoglio da ben 20 anni" Marco Marin

Presidente del Gruppo di Coraggio Italia alla Camera

19 luglio 2021

- "Venuti a conoscenza della risposta, in VIII commissione della Camera dei deputati, da parte del governo alla interrogazione presentata dall'onorevole Vietina su quali iniziative e in che tempi si intendesse procedere per provvedere al rifacimento della ex Tiberina 3Bis, siamo rimasti sorpresi". Lo dichiarano in una nota i deputati di Coraggio Italia Stefano Mugnai, Felice Maurizio D'Ettore e Simona Vietina. "Avevamo come Coraggio Italia già lo scorso 30 dicembre 2021 presentato anche un apposito ordine del giorno - spiegano - che impegnava e sollecitava il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi provvedimenti, risorse finalizzate al ripristino della viabilità della ex Tiberina 3bis, almeno dal centro abitato di Pieve S. Stefano al confine di Regione fra Toscana e Emilia Romagna e comunque prevedendo il rifacimento ed ammodernamento per l'intero sviluppo viario in entrambe le regioni. Ciò per garantire ulteriormente la sicurezza della circolazione e il collegamento tra i Comuni. Obiettivo della nostra azione era ed è la valorizzazione turistico-ambientale del territorio, nonché la finalità di agevolare lo sviluppo economico imprenditoriale dei territori percorsi dal reticolo viario alternativo della ex Tiberina 3bis, da distinguersi dal solo tracciato della E45. Insomma, un impegno concreto per preservare le attività economiche e sociali attualmente esistenti sul territorio". (segue) (Com)