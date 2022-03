Infrastrutture: Mugnai-D'Ettore-Vietina (CI), sorpresi da risposta governo, su ex Tiberina 3bis si segua nostro odg (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il question time in commissione Trasporti della Camera con il sottosegretario alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri - concludono i deputati di Coraggio Italia- non ha portato per ora ulteriori novità. Proseguiremo fiduciosi il nostro proficuo e già avviato colloquio diretto con il ministro e la segreteria tecnica del ministero, sicuri che troveremo la giusta soluzione per migliorare la viabilità locale nel rispetto delle esigenze degli utenti e dei comuni interessati. Siamo certi inoltre che potrebbe essere utile prevedere anche la realizzazione a breve di un Tavolo permanente di confronto fra tutti gli interessati: ministero, Anas, Regioni e Comuni per procedere così in modo coordinato e con rapidità alla più urgente attuazione dei progetti che sono da ritenersi di immediata fattibilità". (Com)