Sanità: bozza decreto, medici ucraini potranno esercitare temporaneamente in Italia

- Secondo quanto prevede il decreto legge “per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi in Ucraina”, al vaglio del Cdm, è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. (Rin)