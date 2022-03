Serbia: Vucic e Brnabic a colloquio con rappresentanti Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic e la premier Ana Brnabic hanno avuto incontri separati con i rappresentanti della missione del Fondo monetario internazionale da alcuni giorni nel Paese. La Serbia, secondo quanto sottolineato da Vucic e Brnabic, vuole mantenere la sua stabilità macro-economico e punta ad alleviare gli effetti della crisi globale. La missione dell'Fmi è stata guidata da Jan Kees Martijn. Vucic ha evidenziato nell'incontro che la Serbia sta cercando di mantenere il suo debito pubblico sotto il livello del 60 per cento del Pil. Gli investimenti di larga scala su progetti infrastrutturali, secondo il presidente serbo, rimangono uno degli obiettivi prioritari per Belgrado. Vucic ha anche evidenziato che è fondamentale in questa fase mantenere l'inflazione sotto controllo.(Seb)