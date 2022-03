Energia: bozza decreto, per imprese bollette maggio-giugno in rate 24 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall’aumento dei prezzi delle forniture energetiche, le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro. E’ quanto prevede la bozza del decreto legge “per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi in Ucraina”, al vaglio del Cdm. (Rin)