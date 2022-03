Giustizia: Letta (segretario Pd), questione carceri tema di civiltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutte le statistiche e le ricerche ci raccontano la situazione drammatica italiana rispetto agli altri paesi sul sistema carcerario. Non possiamo continuare a pensare che questo sia un tema Cenerentola. Per noi è una grande questione di civiltà. Lo ha affermato il segretario del Partito Democratico Enrico Letta intervenuto durante l'Agorà organizzata dai Dem a Torino, dedicata al tema dell'emergenza carceri. "Si danno risposte sempre a corpi elettorali specifici, noi oggi andiamo oltre questo - ha continuato Letta -. Ci sono dei principi di carattere generale costituzionale, di diritto e di decenza nel nostro paese che vanno rispettati per quanto riguarda questo tema. E' necessario un approccio non residuale. Quando saremo al governo, meglio di adesso, nella prossima legislatura, metteremo delle priorità chiare su questo", ha concluso. (Rpi)