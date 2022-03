Ucraina: Di Maio, momento di crisi in cui l’Ue può fare grandi cose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra in Ucraina è “un classico momento di stress” in cui l’Unione europea “può fare grandi cose”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a “Skytg24”. “È un momento in cui di fronte a una crisi l’Ue reagisce e si evolve con forza. Ciò cui stiamo assistendo è una tragedia umanitaria che non avevamo mai visto dalla Seconda guerra mondiale. Abbiamo circa 3 milioni di profughi in tutta Europa, in Italia sono circa 50 mila di cui 20 mila bambini. Dobbiamo continuare a coltivare lo spirito di solidarietà europea, anche verso gli stessi cittadini europei”, ha detto il ministro. “Rispetto al caro energia serve un fondo compensativo che eviti l’impatto del caro energie sulle famiglie e le aziende. Sono fiducioso del fatto che l’Ue farà grandi cose”, ha aggiunto Di Maio. (Res)