I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

- Etiopia: inchiesta "Nyt" su uccisione operatori umanitari, Msf chiede chiarezza al governo di Addis Abeba - L'organizzazione non governativa Medici senza frontiere (Msf) ha chiesto all'Etiopia di rispondere a un'inchiesta del "New York Times" secondo cui le forze governative hanno ucciso tre membri del loro personale nella regione del Tigrè, teatro di un sanguinoso conflitto dal novembre 2020. I corpi dei tre operatori umanitari - María Hernández, Yohannes Halefom e Tedros Gebremariam - sono stati trovati nel giugno scorso sul ciglio della strada accanto al loro veicolo dato alle fiamme. L'inchiesta del "Nyt", pubblicata ieri, afferma che i tre operatori umanitari sarebbero stati uccisi a colpi di arma da fuoco dai militari etiopi in ritirata per ordine di un comandante che era irritato dalla loro presenza in una zona di combattimento attiva. Un testimone intervistato dal "Nyt" ha riferito che gli operatori umanitari, che stavano cercando i feriti nella zona di guerra, avevano le mani sopra la testa quando sono stati colpiti. "Esortiamo la Repubblica democratica federale d'Etiopia (Fdre) a rispondere a questo rapporto, che attribuisce la responsabilità delle uccisioni intenzionali dei nostri colleghi ai membri della sua forza militare, l'Endf", afferma Msf in una nota. (segue) (Res)