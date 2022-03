I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nigeria: rapimenti e traffico di armi, arrestati 30 membri di una banda a Kaduna - Il presunto capo di una banda di rapitori è stato arrestato in Nigeria insieme ad altri 29 sospetti. Secondo quanto riferito dalla polizia in una nota, la banda è stata coinvolta in rapimenti, rapine a mano armata e traffico di armi, principalmente prendendo di mira l'autostrada tra la capitale Abuja e la città di Kaduna. I sospetti saranno accusati in tribunale dopo la conclusione delle indagini. L'autostrada Abuja-Kaduna è una delle strade più pericolose della Nigeria, con diversi rapitori in attesa di tendere imboscate ai veicoli in diversi punti lungo la strada. (segue) (Res)